POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Sachbeschädigung an Umweltbildungsstätte.

Lippe (ots) - Am späten Dienstagabend (02.05.2023) gegen 22.30 Uhr brannte es in einer Firma in der Brunnenstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei sorgte vermutlich ein technischer Defekt dafür, dass zwei Maschinen in einer Betriebshalle Feuer fingen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand frühzeitig und wählte den Notruf. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, die bis in die ...

mehr