Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Brand in Firmengebäude.

Lippe (ots)

Am späten Dienstagabend (02.05.2023) gegen 22.30 Uhr brannte es in einer Firma in der Brunnenstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei sorgte vermutlich ein technischer Defekt dafür, dass zwei Maschinen in einer Betriebshalle Feuer fingen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand frühzeitig und wählte den Notruf. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, die bis in die Nacht andauerten. Am Firmengebäude entstand ein hoher Sachschaden, der auf rund 100.000 Euro geschätzt wird. Die weiteren Ermittlungen der Polizei laufen: Zeugenhinweise zum Brand nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

