Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher in Imbiss auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots)

Weil er etwas in seinem Imbiss vergessen hatte und nach der Arbeit dorthin zurückkehrte, bemerkte ein Lemgoer Dienstagnacht (02.05.2023) einen Einbruch in seinem Geschäft in der Mittelstraße. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen 22.15 und 23.15 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang zum Imbiss und entwendete eine niedrige dreistellige Bargeldsumme aus diesem. Der Besitzer überraschte den Einbrecher noch im Gebäude. Der Unbekannte beleidigte den Imbissbesitzer und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Am Geschäft entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der unbekannte Mann wird als ca. 1,80 m groß beschrieben und soll nach Zeugenaussage eine tiefe Stimme haben und Hochdeutsch sprechen. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell