Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Caldenhofer Weg/ Brückenstraße sind am Sonntagnachmittag (22. Januar) insgesamt vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 20-jähriger Volkswagenfahrer aus Hamm befuhr den Caldenhofer Weg gegen 15.40 Uhr in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Brückenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai eines 28-Jährigen Esseners. Dieser hatte zuvor die Brückenstraße in Richtung Süden befahren und beabsichtigte entweder, den Caldenhofer Weg zu überqueren oder auf diesen abzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf die Stifstraße geschleudert, wo er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel mit Anhänger kollidierte. Die 26-jährige, Essener Beifahrerin des leicht verletzten Hyundaifahrers wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der Volkswagenfahrer und seine 19-jährige Beifahrerin aus Hamm wurden ebenfalls zur ambulanten Behandlung in Hammer Krankenhäuser gebracht. Alle am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu vereinzelten Verkehrsstörungen im Bereich der Unfallstelle.(es)

