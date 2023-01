Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dachstuhlbrand im Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Am Sonntag, 22. Januar, gegen 1 Uhr brannte ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses auf der Münsterstraße. Die fünf Bewohner des Hauses konnten selbstständig unversehrt das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand; die Löschung dauerte jedoch bis in die frühen Morgenstunden. Die Polizei sperrte die Münsterstraße zwischen Bockumer Weg und Großer Sandweg bis ungefähr 03.15 Uhr. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache und zur Schadenshöhe dauern noch an. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell