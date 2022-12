Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitsüberwachung durch die spezialisierten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste

Daun (ots)

Am Vormittag des 20.12.2022 führten die spezialisierten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich der Bitburger Straße in Daun, in Richtung Daun-Pützborn durch.

Hier wurden auf der Strecke zwischen dem Kreisverkehr am Behördenzentrum und der Ampelanlage zu den Schulen insgesamt 1379 Fahrzeug gemessen. Hiervon überschritten 197 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Der Tagesschnellste war bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften mit 81 km/h unterwegs.

Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

