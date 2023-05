POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Versuchter Einbruch in Grundschule.

Lippe (ots) - In der Hermann-Löns-Straße brachen unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Freitagabend (26. - 28.04.2023) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein. Sie beschädigten das Schloss, um in den Raum zu gelangen und durchwühlten diesen anschließend auf der Suche nach Diebesgut. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das ...

mehr