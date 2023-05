Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Warnung vor Hundeködern mit Klingen.

Lippe (ots)

Montagabend (24.04.2023) informierte ein Bürger die Polizei über einen Fund von Hundeködern in der Gebrüder-Künnemeyer-Straße in Horn. Der Mann entdeckte dort gegen 20 Uhr auf einer Grünfläche in Höhe der Bushaltestelle Moormarkt mehrere Hundeköder aus Wurst und Leckerlis, die mit Rasier- und Messerklingen präpariert waren. Bislang ist der Polizei kein Fall bekannt, bei dem ein Tier durch die ausgelegten Köder geschädigt wurde. Hundebesitzer werden in diesem Bereich gebeten, wachsam zu sein und genau darauf zu achten, was das eigene Tier in die Schnauze nimmt: Verständigen Sie bei entsprechendem Verdacht die Polizei. Hinweise darauf, wer die Köder ausgelegt hat, nimmt das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell