POL-LIP: Schlangen. Versuchter Einbruch in Feuerwache.

Lippe (ots) - Am "Gut Herberhausen" beschädigten bislang Unbekannte zwischen Mittwoch- und Freitagabend (26. - 28.04.2023) zwei Fensterscheiben und einen Briefkasten an einem Gebäude des Jugendtreffs und richteten so einen Schaden von rund 1000 Euro an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen zur Sachbeschädigung an das Kriminalkommissariat 5 zu wenden, Rufnummer 05222 98180. ...

