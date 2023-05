Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Öffentlicher Bücherschrank durch Brand zerstört.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (29.04.2023) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Straße "Am Krugplatz" gerufen. In einer Parkanlage an der Ecke zur Denkmalstraße brannte ein öffentlicher Bücherschrank, der durch die Flammen vollständig zerstört wurde. Der Tatzeitraum lässt sich durch einen Zeugen auf 3.05 bis 3.15 Uhr beschränken. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von einer Brandstiftung aus. Wer Hinweise zum Brand geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 1.

