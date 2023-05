Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Motorradfahrer bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Bundesstraße 514 verunglückte am Sonntagnachmittag (30.04.2023) ein junger Mann aus Porta Westfalica mit seinem Motorrad. Der 21-Jährige war gegen 17.10 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Vlotho unterwegs, als er in einer Linkskurve die Geschwindigkeit nach eigenen Angaben falsch einschätzte und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe