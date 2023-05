Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Lippe (ots)

Am Sonntag in den späten Nachmittagsstunden meldeten Zeugen der Polizei einen Fahrradfahrer, der in Bad Salzuflen in der Riestestraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte und augenscheinlich alkoholisiert war. Die eintreffenden Beamten stellten nach Eintreffen an der Unfallstelle schnell fest, dass der 60-jährige Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und kaum noch stehen konnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet. Bei der Durchführung der Maßnahme beleidigte der Radfahrer die Beamten und leistete zudem noch Widerstand, so dass ihn diesbezüglich eine weitere Strafanzeige erwartet. mk

