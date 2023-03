Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). Am 03.03.2023 ist es gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 494 bei Harsum zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 46jähriger Harsumer hat mit seinem Hyundai i30 die B494 aus Hildesheim kommend in Richtung Peine befahren. In Höhe der Siemensstraße ist er nach links abgebogen und dabei mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 29jährigen aus Algermissen kollidiert. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen auf ca. 7000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Harsum eigesetzt.

