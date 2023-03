Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger erbeuten Bargeld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Heute Morgen, 03.03.2023, wurde bekannt, dass unbekannte Täter mit der Betrugsmasche "ich habe eine neue Telefonnummer" Erfolg hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich die angebliche Tochter bereits am 28.02.2023 bei dem Hildesheimer und teilte mit, dass sie eine neue Nummer habe, weil ihr Handy kaputt sei. Die beiden schrieben anschließend bei WhatsApp weitere Nachrichten. Die vermeintliche Tochter gab an, dass sie sich in einer Notsituation befinde und derzeit nicht auf ihr Online-Banking zugreifen könne. Daraufhin führte der Mann erst eine und später eine weitere Überweisung durch, in dem Glauben, so seiner Tochter helfen zu können. Erst danach fiel der Betrug auf.

Bitte antworten Sie nicht auf derartige Nachrichten!

Kontaktieren Sie die nahestehende Person unter der vermeintlich alten Rufnummer und setzen Sie die Polizei darüber in Kenntnis!

In keinem Fall sollte eine Überweisung getätigt oder personenbezogene Daten herausgegeben werden!

