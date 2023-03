Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheimerin erhält Gewinnbenachrichtigung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 02.03.2023, wurde bekannt, dass eine ältere Frau beinahe auf die Betrugsmasche "falsche Gewinnversprechen" hereingefallen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Dame bereits am Montag einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon von einem angeblichen Mitarbeiter der Lotto GmbH. Der Mann teilte ihr mit, dass sie einen fünfstelligen Betrag gewonnen habe. Die vermeintliche Geldkofferübergabe sollte noch am selben Tag vonstattengehen. Zudem gab er an, dass jedoch Gebühren anfallen würden und dass sie diese mit Google-Play-Karten bezahlen könne. Die Hildesheimerin kaufte anschließend mehrere Karten, wurde bei einem Folgetelefonat jedoch misstrauisch, worauf der Kontakt abbrach und es zu keiner Übergabe kam.

In diesen oder ähnlichen Fällen versuchen die Betrüger mit ihrer Gesprächstechnik die Angerufenen von ihrer Geschichte zu überzeugen. Teilweise halten sie die Geschädigten in der Leitung, damit diese nicht mit anderen Personen über das Telefonat sprechen können.

> Fallen Sie nicht auf die Tricks rein!

> Lassen Sie sich am Telefon nicht überrumpeln!

> Klären Sie immer erst genau ab, ob die Geschichte überhaupt war sein kann!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell