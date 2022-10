Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Anfang 70-Jähriger auf offener Straße angegriffen - Zeugen gesucht!

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitagabend, den 07.10.2022, um 19 Uhr, wurde ein Anfang 70-Jähriger von einem bislang unbekannten männlichen Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen, nachdem der Mann sich hilfesuchend umsah und der Senior ihm seine Unterstützung angeboten hatte. Durch den Schlag ins Gesicht fiel der Anfang 70-Jährige zu Boden. Anstatt ihm zu helfen, trat der Täter auf sein am Boden liegendes Opfer ein. Erst, als ein Passant dem Anfang 70-Jährigen zur Hilfe eilte, ließ der Täter auf sein am Boden liegendes Opfer ab und ergriff die Flucht in Richtung Spraulache. Der Anfang 70-Jährige wurde verletzt.

Der Anfang 70-Jährige beschreibt den Täter wie folgt:

männlich, 1,85 Meter groß, ca. 20 bis 23 Jahre alt, ca. 85 kg. Der unbekannte Täter trug kurze, dunkle Haare und war mit einer blauen Jeans und einem schwarzen langärmeligen T-Shirt bekleidet.

Der Polizeiposten Brühl hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere nach der Fahrerin eines weißen Fahrzeugs, welche die Tat möglicherweise beobachtet hat, sich jedoch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt hatte. Die Frau sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 71282 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell