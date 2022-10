Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall eines Linienbusses beim Rangieren

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr befuhr der 63-jährige Linienbusfahrer die Schulstraße in Fahrtrichtung des Schulgeländes. In einer engen Linkskurve kam der Linienbus auf die Gegenfahrbahn. Obwohl die entgegenkommende Fiat-Fahrerin noch zum Stehen kam, touchierte der Linienbus den Fiat und es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner verletzt.

