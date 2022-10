Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Getränkefachmarkt; Kriminalpolizei ermittelt - Wer kann Hinweise geben?

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Getränkefachmarkt in der Olpenitzer Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der Angestellte verweigerte jedoch die Herausgabe und flüchtete stattdessen aus dem Ladengeschäft auf den Parkplatz. Dort vertraute er sich einem Passanten an, der wiederum die Polizei verständigte. Währenddessen flüchtete der Täter ohne Raubgut in Richtung Stralsunder Ring.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25- 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, blauer medizinischer Mund- und Nasenschutz

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter sowie dessen weiterer Fluchtrichtung machen können, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

