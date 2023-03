Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall fordert zwei Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Mahlum (web) Am heutigen Freitag, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der L 500, Bockenem in Rtg. Bodenstein, in Höhe Abzweig Mahlum zu einem Verkehrsunfall, bei dem die jeweiligen Insassen verletzt worden sind. Zum o. g. Zeitpunkt befuhr ein 28jähriger aus dem Bereich Seesen die L 500 in Rtg. Bodenstein, als er am Ausgang einer Rechtskurve mit seinem Pkw Audi A4 ins Rutschen geriet, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Von dort wurde der Pkw rückwärts abgewiesen und prallte in den entgegenkommenden Pkw VW Polo eines 18jährigen Seeseners. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw erheblich beschädigt. Sie mussten beide abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 6000 Euro. Zudem wurden beide Insassen leichtverletzt, wobei sie sich jeweils eigenverantwortlich in ärztliche Behandlung begaben.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Der Bereich der Unfallstelle musste zwischenzeitlich (zur Fahrzeugbergung) vollgesperrt werden. Gegen 08:20 Uhr konnte die Strecke wieder vollständig freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell