POL-LIP: Kreis Lippe. Zahlreiche Verkehrsunfallfluchten im Kreisgebiet: Polizei appelliert an Bürger Unfälle zu melden, statt zu flüchten.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (27.04.2023) wurden der Polizei insgesamt acht Verkehrsunfälle mit Sachschaden aus dem Kreis Lippe gemeldet, bei denen die Verursacher allesamt vom Unfallort geflüchtet sind, statt ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Unfallfluchten ereigneten sich in Detmold (Grabbestraße und Georgstraße), Oerlinghausen (Holter Straße), Horn-Bad Meinberg (Mittelstraße), Lemgo (Rampendal) und Bad Salzuflen (Berliner Straße und Wasserfuhr).

Häufig werden kleinere Verkehrsunfälle mit Sachschaden beim Ein- oder Ausparken, beim Rangieren oder beim Vorbeifahren an anderen Fahrzeugen verursacht. Teilweise sichern Verkehrsteilnehmer ihre Autos beim Verlassen nicht richtig, so dass diese selbstständig ins Rollen geraten und Schaden anrichten. Wichtig ist es in solchen Momenten jedoch richtig zu handeln, den Vorfall umgehend zu melden und nicht zu flüchten! Eine Unfallflucht ist eine Straftat - auch wenn es "nur" um ein paar Kratzer am Fahrzeug geht. Nach §142 StGB erwartet Sie bei einer Fahrerflucht eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Weitere mögliche Folgen sind 3 Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot von max. 3 Monaten oder auch die Entziehung der Fahrerlaubnis (Führerschein). Je nach Schadensausmaß kann der Führerschein auch direkt vor Ort durch die Polizei sichergestellt werden. Hinzu kommen gegebenenfalls die zivilrechtlichen Ansprüche von Geschädigten sowie ein möglicher Verlust des eigenen Versicherungsschutzes.

Sollten Sie eine Unfallflucht beobachten, geben Sie Ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat weiter (Telefon: 05231 6090). Genau das haben auch am Donnerstag viele Lipperinnen und Lipper vorbildlich getan, so dass sechs von den acht Fluchten bereits aufgeklärt und Verursacher ermittelt werden konnten. In zwei Fällen meldeten sich im Nachhinein auch die Personen selbst bei der Polizei, die einen Unfall verursacht hatten und zunächst einfach weitergefahren sind. Weitere Informationen zum Thema Verkehrsunfallflucht und was genau nach einem Unfall zu tun ist, erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/melden-statt-fluechten-was-nach-einem-verkehrsunfall-zu-tun-ist .

