Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. E-Scooter gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27./28.04.2023) einen E-Scooter aus der Langen Straße gestohlen, der in Höhe einer Spielothek abgestellt war. Der Eigentümer sicherte den Scooter gegen 21.30 Uhr mit einem Schloss an einer Laterne und bemerkte bei seiner Rückkehr gegen 0.55 Uhr, dass das Fahrzeug im Wert von rund 1500 Euro verschwunden war. Die Diebe öffneten das Schloss mit Gewalt und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der E-Scooter der Marke "Trittbrett" (Modell "Paul") ist schwarz. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter der Nummer 05231 6090.

