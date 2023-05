Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Rollerfahrer flüchtet und verletzt dabei Polizeibeamten

Lippe (ots)

Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr wollten Polizeibeamte in der Salzufler Innenstadt in der Nähe des Rathauses einen roten Motorroller mit Versicherungskennzeichen kontrollieren. Der mehrfachen Aufforderung, stehen zu bleiben, kam der Rollerfahrer nicht nach. Stattdessen versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, in dem er über mehrere rote Ampeln fuhr, Geh-/ Radwege befuhr und über schmale Stichstraßen zu entkommen versuchte. Als der Rollerfahrer im weiteren Verlauf über den Geh-/Radweg der Lockhauser Straße stadtauswärts flüchtete, konnte ein Streifenwagen den Roller auf der daneben verlaufenden zweispurigen Fahrbahn überholen. Ein Polizeibeamter begab sich dann zu Fuß auf den Geh-/ Radweg und versuchte den Roller durch deutliche Anhaltezeichen zum Anhalten zu bewegen Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt in Richtung des Polizeibeamten mit unverminderter Geschwindigkeit fort und streifte ihn im Vorbeifahren. Hierdurch wurde der Polizeibeamte leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung geben. Der flüchtige Roller wurde durch die Kollision im Bereich der Frontverkleidung stark beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verbleib des roten Motorrollers machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold, T. 05231-6090. mk

