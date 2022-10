Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel beschädigt und weitergefahren

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

In der St. Wendeler Straße wurde am Donnerstagmittag zwischen 13 und 14 Uhr ein am Straßenrand geparkter Opel Astra beschädigt. Als der 33-jährige Eigentümer zu seinem Auto zurückkehrte, musste er eine Beschädigung an seinem Seitenspiegel feststellen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zu dicht an dem geparkten Opel vorbeigefahren ist und nach der Kollision seine Fahrt einfach fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Tel. 06373-8220 oder per E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

