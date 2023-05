Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 17-Jähriger attackiert.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (30.04.2023) kam es in der Osterstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Jugendlicher verletzt wurde. Der 17-Jährige aus Bad Salzuflen war gegen 21 Uhr in Begleitung seiner Freundin in der Innenstadt in Richtung ZOB unterwegs, als er plötzlich in Höhe eines Kiosk- und Lebensmittelladens von einer Gruppe von mehreren Männern angegriffen wurde. Einer schubste ihn, drückte ihn zu Boden und trat mit dem Fuß gegen seinen Kopf. Zeugen griffen beherzt ein, als sie die Schlägerei bemerkten und hielten den Unbekannten vom 17-Jährigen ab. Der Angreifer sowie seine Begleiter flüchteten daraufhin vom Tatort. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff verletzt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine genaue Zeugenbeschreibung der unbekannten Männer bzw. Jugendlichen war nicht möglich. Das Kriminalkommissariat 6 bittet unter der Rufnummer 05261 9330 um sachdienliche Zeugenhinweise zur Körperverletzung und den unbekannten Tätern.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell