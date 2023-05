POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Pedelec-Fahrerin auf Waldweg gestürzt.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (30.04.2023) kam es in der Osterstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Jugendlicher verletzt wurde. Der 17-Jährige aus Bad Salzuflen war gegen 21 Uhr in Begleitung seiner Freundin in der Innenstadt in Richtung ZOB unterwegs, als er plötzlich in Höhe eines Kiosk- und Lebensmittelladens von einer Gruppe von mehreren Männern angegriffen wurde. Einer schubste ihn, ...

mehr