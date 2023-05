Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fußgängerin auf Parkplatz angefahren.

Lippe (ots)

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Elisabethstraße ereignete sich am Mittwochmorgen (03.05.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Frau schwer verletzt wurde. Gegen 8 Uhr fuhr ein 82-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Ford auf den Parkplatz, stoppte kurz um seine Frau aussteigen zu lassen und wendete seinen Wagen. Die 83-Jährige machte sich währenddessen zu Fuß auf den Weg zum Eingang der Arztpraxis und stürzte plötzlich. Der Gatte bemerkte den Sturz jedoch nicht, fuhr in Richtung Elisabethstraße über den Parkplatz und übersah dabei seine am Boden liegende Frau, so dass er über ihren Fuß fuhr. Zwei Zeuginnen leisteten vorbildlich Erste Hilfe, bis ein Krangenwagen die Schwerverletzte anschließend in ein Krankenhaus brachte.

