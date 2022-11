Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin

Oberhaid (ots)

Am Sonntagmittag befuhr eine Fahrradfahrerin die Hauptstraße in Oberhaid aus Richtung Wittgert kommend, in Fahrtrichtung Ortsmitte. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein heller Pkw teils auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte die Fahrradfahrerin nach rechts und kam zu Fall. Bei dem Sturz wurde sie verletzt. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624-94020 zu melden.

