POL-AA: Ellwangen-Rattstadt: Vorfahrtsunfall mit verletzter Person

Aalen (ots)

Gegen 8:50 Uhr am Donnerstagmorgen wollte eine Mercedes-Fahrerin von der Kapellenstraße nach links auf die Hardtstraße einbiegen. An der Einmündung hielt sie ihren Wagen noch an, da aus Richtung Hardt ein VW Golf kam und dann nach links in die Kapellenstraße abbog. Vermutlich in der Annahme, dass die Straße frei sei, fuhr die Mercedes-Fahrerin auf die Hardtstraße ein und übersah dabei einen hinter dem VW fahrenden Toyota Hilux eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, in dessen Folge der Mercedes von der Fahrbahn geschleudert wurde. Die Fahrerin wurde zunächst in dem Auto einklemmt, konnte aber befreit werden. Die Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 58-Jährige Toyota-Fahrer wurde leicht verletzt. Einer von zwei im Toyota befindlichen Hunden wurde ebenfalls verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 110.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Straße kurzfristig gesperrt werden.

