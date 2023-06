Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt in Haft - Geld aus Opferstock entwendet - Unfälle

Berglen-Oppelsbohm: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt in Haft

Am Abend des 01.Juni 2023 wurde eine 52 Jahre alte Frau in einer Bankfiliale in der Beethovenstraße mit einer Pistole bedroht und anschließend gezwungen, ihre EC-Karte in den Bankautomaten einzuführen und ihre PIN einzugeben. Anschließend hob ein Tatverdächtiger 1000 Euro Bargeld ab und flüchtete mit einem Komplizen. Bei den anschließend von der Kriminalpolizei Waiblingen geführten intensiven Ermittlungen konnten zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Einer der Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Deutscher, befindet sich bereits seit dem 14.06.2023 wegen einer anderen Tat in Haft (siehe Pressemeldung vom 16.06.2023, 09:26 Uhr). Der zweite Tatverdächtige, ein 15-jähriger Jugendlicher mit deutscher und brasilianischer Staatsangehörigkeit, wurde am Dienstag festgenommen und am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die weiteren Ermittlungen, auch ob Zusammenhänge zu den zwei ähnlich gelagerten Taten in Winnenden-Birkmannsweiler am 14.05.2023 sowie am 29.05.2023 bestehen, dauern an.

Anbei die Bezugsmeldung vom 02.06.2023, 11:40 Uhr:

Berglen-Oppelsbohm: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen - Erneut Bankkundin am Geldautomat bedroht und Geld entwendet

Eine 52 Jahre alte Frau wollte am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr in einer Bankfiliale in der Beethovenstraße Geld am Automaten einbezahlen. Kurz bevor sie am Geldautomaten war, wurde sie von einem bisher unbekannten Täter mit einer Pistole bedroht. Dieser forderte die Karte in den Geldausgabeautomaten einzuführen und die dazugehörige PIN einzugeben. Anschließend hob der Tatverdächtige 1000 Euro Bargeld ab und flüchtete mit einem Komplizen, der mit einem Roller vor dem Bankgebäude wartete und in Richtung Rettersburg flüchtete. Die Polizei hatte im Nachgang mit starken Kräften und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers ergebnislos nach den geflüchteten Tatverdächtigen gefahndet. Das Fluchtfahrzeug wurde später in Öschelbronn aufgefunden. Bei der Kriminalpolizei Waiblingen wurde ein intensives Ermittlungs- und Fahndungskonzept nach den Tätern erstellt. Die Ermittlungen werden derzeit unter Einbindung umfangreicher Kräfte mit Hochdruck geführt. Im Zuge dieser Ermittlungen wird derzeit ein möglicher Zusammenhang zu zwei ähnlich gelagerten Taten in Winnenden-Birkmannsweiler am 14.05.2023 sowie am 29.05.2023 geprüft. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Möglicherweise wurden die beiden Tatverdächtigen bereits vor dem Überfall mit dem Roller gesehen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Täter 1: 17-20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, trug einen schwarzen Motorradhelm, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose und führte eine schwarze Schusswaffe mit sich Täter 2: ebenfalls 17-20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kräftig, hatte eine dunklere Hautfarbe als der 1. Täter, trug eine schwarze Jacke, eine rote Baseballmütze sowie eine Sonnenbrille mit goldener Umrandung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Montagmorgen in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 9:30 Uhr in der Lederstraße zwei geparkte Renault und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf-Miedelsbach: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 22-jähriger Pedelec-Fahrer missachtete am Mittwoch gegen 11:45 Uhr in der Buhlbronner Straße die Vorfahrt einer 43 Jahre alten Mini-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Kernen im Remstal: Bargeld aus Opferstock entwendet

Am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 17:45 Uhr betrat ein Dieb eine Kirche in der Beethovenstraße und brach den dortigen Opferstock auf. Aus diesem entwendete der Dieb einen niedrigen zweistelligen Betrag. Das Polizeirevier Fellbach nimmt unter der Telefonnummer 0711 57720 Hinweise zum noch unbekannten Dieb entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 20:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Auf dem Kappelberg auf dem Parkplatz einer Gaststätte geparkten VW. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

