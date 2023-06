Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Sachbeschädigung - Wohnungseinbruch - Kinderfahrrad gestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er im Bertha-von-Suttner-Weg eine gesperrte Fahrbahnverengung durchqueren wollte. Hierbei fuhr er sich allerdings zunächst auf einem Stein fest. Als er weiterfahren wollte, griffen die Zeugen beherzt ein und nahmen dem offensichtlich betrunkenen Mann den Zündschlüssel ab. Dieser gab beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife an, nicht gefahren zu sein. An seinem Auto wurden ringsherum frische Unfallschäden festgestellt, deren Herkunft bislang noch unklar ist. Zeugen, die den Mann am Dienstagabend gesehen haben oder evtl. Geschädigte werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen. Ein Alkoholtest beim 72-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde.

Waiblingen-Hohenacker: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Eine bisher unbekannte Frau riss am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Raithelhuberstraße an einem geparkten Seat den linken Außenspiegel ab und schlug mit diesem noch mehrfach gegen das Auto. Anschließend ging sie in Richtung Sporthalle und warf ein geparktes Motorrad um. Bei der Täterin soll es sich um eine junge Frau mit einem rosa Kleid und dunklen Haaren gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Zwischen 8:30 Uhr und 22 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe am Dienstag in eine Wohnung im Masurenweg ein und entwendeten aus dieser mehrere tausend Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Zwei Verletzte nach Unfall

Eine 24-jährige Renault-Fahrerin wollte am Dienstagmorgen gegen 5:40 Uhr von der Lise-Meitner-Straße in die Raiffeisenstraße abbiegen und übersah hierbei eine 53 Jahre alte Ford-Fahrerin. Nach der Kollision zwischen den beiden Pkw kam der Ford von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Beide Autofahrerinnen wurden beim Unfall leicht verletzt. An den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand, Sachschaden in Höhe von etwa 31.000 Euro.

Berglen-Vorderweißbuch: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr einen in der Tribergstraße geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Kinderfahrrad gestohlen

Am Montagnachmittag wurde ein auffällig rotes Kinderfahrrad, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße abgestellt war, gestohlen. Auf dem Fahrrad befindet sich die Aufschrift "Lightning MCQUEEN". Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 15 Uhr beim Rangieren in der Haldenstraße das Hauseck eines Wohnhauses und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines blauen Fiat Stilo befuhr am Dienstagabend gegen 21:10 Uhr die L 1066 von Murrhardt in Richtung Bartenbach und überholte eine Fahrzeugkolonne, musste dann aber aufgrund von Gegenverkehr wieder nach rechts einscheren. Hierbei kam es zur Berührung mit dem Mercedes einer 91 Jahre alten Autofahrerin, die sich in der Kolonne befand. Nach dem Unfall bog der Unfallverursacher nach links in Richtung Schleißweiler ab und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallflucht in Parkhaus

Am Montag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus Stadtmitte in der Talstraße einen geparkten Porsche und fuhr anschließend weiter. Am Porsche entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell