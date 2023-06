Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: 38-Jähriger verletzte sich schwer

Schwere Verletzungen an der Hand zog sich ein 38-jähriger Mann am Mittwochmorgen gegen 2.45 Uhr zu, als er in der Wohnung einer Angehörigen in der Langertstraße randalierte und dabei sowohl die Eingangstüre, als auch das Inventar erheblich beschädigte. Der alkoholisierte und sehr renitente Mann musste zur Behandlung unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 43-Jährige ihren Daimler Chrysler am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der Industriestraße anhalten. Eine 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Die bislang unbekannte Fahrerin eines VW Polo beschädigte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen in der Behringstraße abgestellten Skoda, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenstoß davon; von Beamten des Polizeireviers Aalen wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rangieren beschädigte eine 21-Jährige am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Mercedes Benz einen Sattelauflieger, der auf einem Lkw-Parkplatz am Ellwanger Autohof in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Bopfingen: Parkrempler II

Auf rund 1500 Euro wird auch der Sachschaden geschätzt, den ein 51-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr verursachte, als er mit seinem VW Up in der Hauptstraße einen geparkten Mercedes Benz beschädigte.

Heubach: Unfall verursacht und geflüchtet.

An der Einmündung Gmünder Straße / Ziegelwiesenstraße fuhr ein bislang Unbekannter am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr mit seinem Fahrzeug seitlich in den BMW eines 19-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Der Unbekannte schaltete nach dem Zusammenstoß die Beleuchtung seines Fahrzeuges aus und fuhr davon. Das Fahrzeug müsste vermutlich im linken Frontbereich beschädigt sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Fahrradfahrer schlug gegen Fahrzeug

Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem VW die Gmünder Straße, wo er an einem Rettungswagen vorbeifahren musste, der auf seinem Fahrstreifen stand. Als der 47-Jährige vor dem Rettungswagen wieder einscheren wollte, kam ihm ein Radfahrer entgegen, welcher mit der Hand gegen den linken Außenspiegel des VW schlug, wobei dieser beschädigt wurde. Der 47-Jährige fuhr dem Radler nach um die Sache zu klären. Dieser zeigte dem Autofahrer jedoch lediglich den Mittelfinger. Hinweise auf den Radfahrer, der ca. 30 bis 35 Jahre alt ist und eine große Tätowierung an der linken Wade hat, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell