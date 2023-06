Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeug mutwillig beschädigt - Hecke in Brand gesetzt - 16-Jährige bei Einbruch ertappt - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: 16-Jährige bei Einbruch ertappt

Ein 16 Jahre altes Mädchen steht im Verdacht, am Dienstagmorgen gegen 00.25 Uhr die Türe zu einem Getränkemarkt in der Heidenheimer Straße eingeschlagen und anschließend mehrere Flaschen Alkoholika sowie eine Schachtel Zigaretten entwendet zu haben.

Kurz vor 1 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Heidenheimer Straße eine junge Frau bemerkt wurde, die voller Blut sei. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen die 16-Jährige an, die angab, dass ihre Verletzungen von einer Schlägerei stammen würden. Das deutlich betrunkene Mädchen wurde nach Hause gefahren, wobei sie jedoch - noch während die Polizisten vor Ort waren - davonlief, um eigenen Angaben zufolge weiteren Alkohol zu organisieren. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, ist die Jugendliche wohl für die eingeschlagene Glasscheibe und den Diebstahl der Spirituosen verantwortlich. Die 16-Jährige beleidigte während des Einsatzes die Beamten mehrfach. Nachdem ihre Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden waren, wurde sie, da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen war, mit Einverständnis der Mutter in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Westhausen: Hecke in Brand gesetzt

Beim Entfernen von Unkraut setzte ein 60-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Eichelweg eine Hecke in Brand. Der Mann konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen; nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Ebnat: Radfahrer von Pkw erfasst

An der Einmündung Ebnater Hauptstraße / Jurastraße missachtete eine 60-jährige Audi-Fahrerin am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr die Vorfahrt eines 83 Jahre alten Fahrradfahrers. Sie erfasste den Mann mit ihrem Fahrzeug, wodurch dieser auf die Fahrbahn stürzte. Der 83-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1700 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr und Dienstagmorgen, 1.45 Uhr, beschädigten Unbekannte mutwillig durch starke Gewalteinwirkung die seitliche Plastikverkleidung der Windschutzscheibe eines VW. Das Fahrzeug war zur tatrelevanten Zeit auf einem Parkplatz in der Veit-Hirschmann-Straße abgestellt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: 22-Jähriger musste zur Blutentnahme

Beamte des Ellwanger Polizeireviers stoppten am Dienstagmorgen gegen 00.30 Uhr in der Siebenbrunnenstraße einen VW, nachdem ihnen das Fahrzeug zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Beim Gespräch mit dem 22 Jahre alten Autofahrer wurden Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bemerkt, weshalb dem Mann ein entsprechender Test angeboten wurde. Bei der Durchführung versuchte der 22-Jährige diesen zu verfälschen. Die Beamten brachten ihn deswegen anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Bopfingen: Aufgefahren

Eine Leichtverletzte und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag ereignete. Gegen 16.30 Uhr musste eine 35-Jährige ihren Nissan auf der Aalener Straße anhalten. Eine 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf. Bei dem Aufprall erlitt die 35-Jährige leichte Verletzungen.

Kirchheim: Geldbörsen entwendet

Im Rahmen des Sommerfestes in Kirchheim entwendete ein Unbekannter am Sonntagmittag, zwischen 12 und 13.30 Uhr, zwei schwarze lederne Geldbörsen, die kurzfristig auf einem Biertisch abgelegt waren. Einer der Geldbeutel wurde später hinter dem Ausschank leer wieder aufgefunden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 600 Euro angegeben. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960660 entgegen.

Heubach: Fahrzeug gestreift

Beim Abbiegen streifte ein 38-Jähriger am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr mit seinem Sattelzug einen in der Albstraße abgestellten Audi S6. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 17.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Autofahrerin einen Toyota, der auf dem Parkplatz der Seniorenanlage "Am Schönblick" abgestellt war. Zeugenaussagen zufolge, stieg die Unfallverursacherin aus und besah sich den Sachschaden, ehe sie wieder in ihr Fahrzeug stieg und davonfuhr. Der Polizei konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges genannt werden; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

