POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt, Unfallfluchten

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 12 Uhr und 18:45 Uhr einen in der Beundenstraße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Großerlach: Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr befuhr eine 59-jährige Citroen-Fahrerin die K1813 von Oberfischbach kommend in Richtung Großerlach. Dabei kam ihr ein weißer Pkw entgegen. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch am Citroen der 59-Jährigen Sachschaden entstand. Der weiße Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallbeteiligten nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Oppenweiler: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr stellte die Polizei fest, dass ein 62-jähriger Mann mit seinem Fiat betrunken von Oppenweiler nach Murrhardt unterwegs war. Ebenfalls war der Fiat-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten und bedrohte diese. Er wurde zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Hier leistete er Widerstand, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 62-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

