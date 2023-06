Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 22-Jähriger nach Drogenfund in Haft - Mädchen in Freibad belästigt - Verkehrsunfälle - Bachlauf beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: 22-Jähriger nach Drogenfund in Haft

Im Rahmen einer Zwangsräumung wurden am Donnerstag in einer Wohnung in Waiblingen über 200 Gramm Marihuana, ca. 26 Gramm Kokain, eine Schreckschusswaffe sowie entsprechende Utensilien, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten, aufgefunden. Da die Betäubungsmittel letztlich einem 22-Jährigen Mann aus Waiblingen zugeordnet werden konnten, wurde auch dessen Wohnung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag durchsucht. Hierbei wurden mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schreckschusspatronen aufgefunden. Der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Stuttgart erließ gegen den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der 22-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Fellbach: Mehrere Mädchen in Freibad belästigt

Am Sonntagnachmittag sprach ein 34-jähriger Mann in einem Freibad in der Esslinger Straße mehrere junge Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren an und suchte den Körperkontakt zu ihnen. Die Polizei konnte den stark alkoholisierten Mann antreffen und diesen mit aufs Polizeirevier nehmen. Dort wurde er nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Fellbach: Auto überschlagen

Ein 38-jähriger Smart-Fahrer wollte am Montag kurz nach 12 Uhr von der Esslinger Straße nach links in die Schillerstraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einer Blumenrabatte, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 38-Jährige zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, an seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Bachlauf beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 07:45 Uhr den Bachlauf an einem Teich einer Gemeinschaftsschule. Hierzu wurden verschiedene Schläuche herausgerissen und Steinplatten in den Teich geworfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07193 352 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schorndorf: Radfahrerin nach Unfall mit Pkw leicht verletzt

Ein 52 Jahre alter Ford-Fahrer übersah am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr an der Kreuzung Feuerseestraße / Aichenbachstraße eine ebenfalls 52-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin stürzte anschließend. Sie zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der beim Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

