POL-BO: Auffahrunfall mit 3,06 Promille - Zwei Verletzte (33, 62)

Witten (ots) - Am Donnerstagabend, 6. April, gegen 20.30 Uhr, kam es auf einer Einmündung in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand bog ein 25-jähriger Autofahrer aus Witten bei grüner Ampel vom Kohlensiepen aus seiner Sicht links in die Ardeystraße ab. Zeitgleich überquerte ein 43-jähriger Wittener Fußgänger bei grüner Ampel die Ardeystraße in ...

mehr