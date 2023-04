POL-BO: Fußgänger (43) bei Verkehrsunfall verletzt

Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstag, 6. April, auf der Dorstener Straße in Bochum. Ein Mann verletzte sich hierbei schwer. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 59-jährige Bochumer gegen 17.15 Uhr die Dorstener Straße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und ...

