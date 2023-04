Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Bochum-Ehrenfeld - Polizei fahndet mit Hubschrauber nach drei Unbekannten

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Donnerstagmorgen, 6. April, in Bochum-Ehrenfeld fahndet die Kripo nach drei Männern. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hat sich gegen 9.10 Uhr im Bereich der Straße "Graffring" und der Stensstraße ereignet. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich drei maskierte Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus.

Das anwesende Ehepaar (60 und 65 Jahre) wurde von den Tätern gefesselt, so dass das Trio die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchen konnten. Etwa 30 Minuten später stiegen die Unbekannten in ein Fahrzeug und flüchtete vom Tatort. Möglicherweise könnte es sich bei dem Fluchtauto um einen blauen Fiat Doblo mit einem Hermes-Aufkleber an der rechten Fahrzeugseite und niederländischem Kennzeichen handeln.

Um den flüchtigen Wagen ausfindig zu machen, fahndete die Polizei im gesamten Stadtgebiet - auch ein Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen. Die Tatverdächtigen konnten dennoch nicht gefasst werden.

Die beiden Bochumer wurden bei dem Überfall leicht verletzt. Zur Tatbeute liegen derzeit keine Informationen vor.

Die drei Tatverdächtigen sollen alle über 180 cm groß, etwa Mitte 30 Jahre alt und muskulös sein. Sie trugen zur Tatzeit Handschuhe. Einer der Männer soll einen Anzug des Logistikunternehmens "Hermes" getragen haben.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 13 dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

