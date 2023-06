Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Aalen (ots)

Fichtenberg: Person bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eine 68-jährige Polo-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag gegen 14 Uhr die L1066 von Backnang in Richtung Gaildorf. Dabei geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 66-jährigen Sattelzuglenker. Durch den Crash erlitt die 68-Jährige tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Die Fahrbahn bleibt während der Unfallaufnahme weiterhin gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell