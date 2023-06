Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahlsdelikte - Verkehrsunfälle - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Aalen (ots)

Hofen: Opferstock entwendet

Vermutlich im Laufe des Sonntags wurde aus einer Kirche in der Pfarrgasse der Opferstock aus der Wand gerissen und entwendet. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegengenommen.

Ellwangen: Mit Fußgängerin kollidiert

Eine zwölfjährige Fußgängerin wurde am Montag angefahren und leicht verletzt. Das Mädchen überquerte gegen 7:50 Uhr den Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße. Zeitgleich fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Mercedes an dem Fußgängerüberweg an und stieß mit dem Mädchen zusammen. Hierbei wurde das Mädchen leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Parkhaus "Am Schönen Graben" in der Freigasse vermutlich beim Ausparken einen dort abgestellten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Ford wird auf 1000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallzeit ist unbekannt, bemerkt wurden die Beschädigungen am Ford am Montagvormittag. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Straßdorf/Weiler/Lautern/Bargau: Mehrere Opferstockaufbrüche

Im Raum Schwäbisch Gmünd wurden am Wochenende mehrere Opferstöcke aufgebrochen. Nachdem am Donnerstag bereits in Mögglingen sowie in Heubach Opferstöcke in Kirchen aufgebrochen wurden, sind im Laufe des Wochenendes in Straßdorf in einer Kirche sowie an einer dortigen Kapelle weitere Opferstöcke aufgebrochen worden. Ebenfalls am Wochenende wurde in einer Kirche in Weiler ein Opferstockaufbruch gemeldet, sowie in Kirchen in Lautern und in Bargau. Der bisher gemeldete Gesamtschaden beträgt etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Herlikofen: In Schulgebäude eingebrochen

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 7 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Schulgebäude in der Theodor-Heuss-Straße ein. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Klassenräume aufgehebelt und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu wenden.

Mutlangen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Samstag ist es auf dem Fußweg zwischen der Hornberghalle und dem dortigen Hartplatz zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 16-Jährigen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Jugendliche auf einem Dorffest in der Hornbergstraße, als es gegen 22 Uhr auf dem benannten Fußweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen kam. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde die 16-Jährige von einem bislang Unbekannten von hinten an den Haaren gezogen und geschubst. Daraufhin stürzte sie und schlug sich den Kopf an. Anschließend musste sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem etwa 16- bis 17-jährigen, etwa 170 cm großen Jugendlichen mit korpulenter Statur sowie braunen Haaren geben können. Dieser war zur Tatzeit mit einem blauen Kapuzenpulli und blauer Jeans bekleidet. Die Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Lorch: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu. Der Mann befuhr gegen 15:30 Uhr die B297 zwischen Lorch und Wäschenbeuren, als er kurz nach Lorch in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen kollidierte er mit einer Stahlschutzplanke und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell