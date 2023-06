Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus, LKW-Ladung kracht auf PKW, Zigarettenautomat aufgebrochen und Dieb auf frischer Tat erwischt

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstagmorgen zwischen 2:00 Uhr und 3:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Spitalstraße. Offenbar konnten die Hunde, welche dann angeschlagen hatten, die Eindringlinge vertreiben, so dass keine Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf die Einbrecher unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: LKW-Ladung kracht auf PKW

Glück im Unglück hatte ein 18-Jähriger am Montagmorgen kurz vor 8:00 Uhr. Ein mit Holz beladener LKW war auf der Einkornstraße unterwegs. Der 27-jährige Brummi-Fahrer bemerkte dabei nicht, dass seine Ladungshöhe die Durchfahrtshöhe der Unterführung der Bahngleise überschritt. Die Ladung blieb an der Brücke hängen und wurde nach hinten vom LKW geschoben. Das Holz stürzte dabei auf den Audi A4 des 18-Jährigen. Glücklicherweise entstand dabei nur Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Der junge Fahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall-Wielandsweiler: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr am Montagabend brachen Unbekannte einen an einem ehemaligen Gasthaus in der Bibersfelder Straße montierten Zigarettenautomaten auf.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Gaildorf: Dieb auf frischer Tat erwischt

Ein 32-Jähriger verschaffte sich am Montagabend gegen 21:00 Uhr unbefugter Weise Zutritt zu einem Baustellengelände in der Kieselbergstraße. Hier sammelte er zunächst diverse Gegenstände ein, welche er offenbar in einem Plastikeimer abtransportieren wollte. Als er an einem Baucontainer eine Scheibe einschlug, bemerkten Zeugen den Einbrecher und stellten diesen zur Rede. Anschließend entfernte sich der Dieb auf seinem Fahrrad und wurde wenig später von einer Polizeistreife in Münster gestoppt und festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

