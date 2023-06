Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht und Unfall nach gefährlichem Überholmanöver

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Montag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Blumenstraße geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Backnang: Unfall nach gefährlichem Überholmanöver

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger VW-Fahrer die Stuttgarter Straße in Richtung Ortsausgang. Hierbei wurde er von einem 49-jährigen Dacia-Fahrer rechts über den Gehweg überholt. Als der 49-Jährige kurz vor dem VW wieder einscherte, fuhr der 31-Jährige auf den Dacia auf, wodurch Sachschaden entstand. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07191 9090 nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

