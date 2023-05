POL-NI: Familienzusammenführung

Obernkirchen (ots) - Am Morgen des 06.05.2023 in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 10:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem BMW in Obernkirchen, welcher auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Eilser Straße geparkt war. An dem Pkw wurde die Heckscheibe durch die Würfe zweier Bierflaschen beschädigt. Weiterhin wurde vermutlich der hintere rechte Reifen des PKW zerstochen. Der Fahrzeuginnenraum ...

mehr