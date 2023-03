Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zurückgelassenes im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Auf zurückgelassene Wertgegenstände in einem Auto in der Pfungstädter Straße hatten es Diebe am Dienstag (14.3.) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich dort Zugang zum Innenraum eines schwarzen Fahrzeuges, durchwühlten das Handschuhfach und ließen Geld mitgehen. Ob die Tat im Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahl steht, der sich in der Zeit zwischen Montagabend (13.3.) und Dienstagmorgen (14.3.) in der Zerninstraße ereignete und bei der Kriminelle ein in einer Tiefgarage geparktes Auto nach Wertvollem durchsuchten, wird geprüft. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

