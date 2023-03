Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim am Main (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 11.03.2023 zwischen 00:15 und 00:30 Uhr fuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer(in) die Astheimer Straße in Rüsselsheim entlang. Aus unbekannten Gründen kam der Verursacher auf Höhe der Nummer 22 von der Straße ab und beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Passat. Etwa 3000 Euro wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der linken Karosserie, Reifen sowie am linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell