Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Zeugen gesucht!

Michelstadt (ots)

Am Dienstag (14.03.) gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in der Relystraße/ Höhe RESO ein Vorfall, in dessen Verlauf ein Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Täter warf, bzw. rollte einen Pflasterstein auf die Fahrbahn, sodass die 42-jährige Fahrzeugführerin eines orangenfarbenen Opel nicht mehr ausweichen konnte und über diesen fuhr. Laut der Fahrzeugführerin ist der unbekannte Täter sofort in unbekannte Richtung geflüchtet

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Darüber hinaus wartet ein Strafverfahren auf den Täter; dieser wird sich wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" verantworten müssen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Sachbearbeiterin: PK'in Nieratzky, Pst. Erbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell