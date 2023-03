Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Groß-Bieberau (ots)

Am Dienstag (14.03.) zwischen 15:45 und 16:30 Uhr, beschädigte ein vermutlich weißes Auto einen geparkten Opel Corsa auf dem Aldi-Parkplatz in Groß-Bieberau. Ersten Erkenntnissen zufolge parkte das weiße Auto zunächst rechts neben dem roten Opel Corsa. Beim Ausparken streifte er ihn dann am Stoßfänger hinten rechts und verursachte einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Das weiße Auto entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter Telefon 06154 6330-0 in Verbindung zu setzen.

