Michelstadt (ots) - Am Dienstag (14.03.) gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in der Relystraße/ Höhe RESO ein Vorfall, in dessen Verlauf ein Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Täter warf, bzw. rollte einen Pflasterstein auf die Fahrbahn, sodass die 42-jährige Fahrzeugführerin eines orangenfarbenen Opel nicht mehr ausweichen konnte und über diesen fuhr. Laut der Fahrzeugführerin ist der ...

mehr