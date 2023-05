Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Friseurgeschäft +++ Tatverdächtiger gestellt

Delmenhorst (ots)

Eine Anwohnerin ist am frühen Samstag, 29. April 2023, 04:50 Uhr, auf einen Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Oldenburger Straße in Delmenhorst aufmerksam geworden. Die alarmierte Polizei stellte einen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts.

Die Zeugin wurde durch einen lauten Knall wach und sah beim Blick aus dem Fenster eine flüchtende Person und ein zerstörtes Fenster des Friseurgeschäfts. Sie wählte den Notruf, in dem sie die flüchtende Person gut beschrieb. In die Fahndung eingebundene Beamte trafen in der Wildeshauser Straße auf einen 18-jährigen Delmenhorster, der der Beschreibung entsprach. Sie konfrontierten den jungen Mann mit dem Verdacht. Er händigte ihnen daraufhin mögliches Diebesgut, unter anderem Gutscheine aus dem Friseurgeschäft, aus.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

