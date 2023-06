POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots) - Oberkochen: 38-Jähriger verletzte sich schwer Schwere Verletzungen an der Hand zog sich ein 38-jähriger Mann am Mittwochmorgen gegen 2.45 Uhr zu, als er in der Wohnung einer Angehörigen in der Langertstraße randalierte und dabei sowohl die Eingangstüre, als auch das Inventar erheblich beschädigte. Der alkoholisierte und sehr renitente Mann musste zur Behandlung unter Polizeibegleitung in ein ...

mehr