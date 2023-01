POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen und mutmaßliche Verursacherin nach Unfall mit Radfahrer in Beiertheim-Bulach gesucht

Karlsruhe (ots) - Drei Einbrecher wurden offensichtlich am Montag gegen 20.30 Uhr im Buchenring in Büchig bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten in der Folge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Drei wohl über eine frei zugängliche Zufahrt in die Tiefgarage und brachen mehrere Kellerabteile auf. Weiterhin beschädigten sie mutmaßlich einen abgestellten Pkw. Die Einbrecher wurden allerdings bei der ...

